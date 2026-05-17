BM: Filistinli esirlere işkence ve kötü muamele "kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, her ölüm, işkence, kötü muamele ve diğer insanlık dışı muamele vakası için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, The New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin sorularını yazılı cevapladı.

"İsrail gözetimindeki Filistinli tutuklulara karşı sistematik olarak işkence ve kötü muamele, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet dahil uygulanıyor. Bu, aralarında çocukların da bulunduğu birçok tecavüz vakasını kapsıyor." ifadesini kullanan Al-Kheetan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 90 Filistinli tutuklunun öldüğünü doğruladıklarının altını çizdi.

Bunlardan birinin, ölüm anında şiddetli açlık belirtileri gösteren 17 yaşında bir genç olduğunu kaydeden Al-Kheetan, İsrail yetkililerinin ayrıca ilave ölümleri gösteren bilgiler de yayımladığını ancak kimliklerinin doğrulanmasını sağlayacak yeterli ayrıntı vermediğini belirtti.

"Her vaka için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli"

İsrail'in Filistinli esirlere işkence ve kötü muamelesine ilişkin Al-Kheetan, "Bu, kabul edilemez bir durum ve Filistinlilere dayatılan, uluslararası hukuku ihlal eden keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılamaları içeren kusurlu bir İsrail gözaltı ve adalet sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem sona ermeli ve İsrail, işgalci bir güç olarak uluslararası insan hakları hukukuna ve yükümlülüklerine saygı göstermeli. Her ölüm, işkence, kötü muamele ve diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele vakası için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadelerini kullandı.

Sözcü Al-Kheetan, İsrail'in, bu tür soruşturmalar olmadan gözaltına alan yetkili makam olarak kendi gözetiminde meydana gelen her ölümden sorumlu tutulacağını vurguladı.

NYT muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verilmişti.