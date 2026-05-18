Barajlarda Bereket

7 yıl sonra kapakları açılan Keban Barajı’nda su tahliyesi sürerken, Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya yağışların bereketli olmasıyla hedeflenenin üzerinde elektrik üretimi beklediklerini söyledi.

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı, yağışların bol olması sebebiyle en yüksek su seviyesine ulaştı. Muhtemel taşkın riskine karşı 11 Mayıs’ta 6 kapağı açılan Keban Barajı’nda su tahliyesi devam ediyor.

HES TARIMA DA KATKI SAĞLIYOR

Fırat Nehri üzerinde 9 Eylül 1974’te işletmeye alınan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımsal sulamaya da katkı sağlıyor.

Toplam 8 ünitesi ile 1330 megavat kurulu güce sahip Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) bölgede etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sebebiyle rezervuarlarda yüksek debili su girişi yaşandı.

YAĞIŞLARIN BEREKETİYLE BARAJ DOLDU

Bu yıl yağışların bereketli geçtiğini dile getiren Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya, “Keban Baraj Gölü’nün maksimum depolama kotu 845 metredir. En son 2019’da maksimum depolama kotuna ulaşılmış ve fazla su, dolu savaklar aracılığıyla bırakılmıştır. Bu yıl da baraj gölü seviyesi maksimum kota yaklaşmıştır.” dedi.

YILDA 6,6 MİLYAR KİLOVATSAAT ENERJİ ÜRETİYOR

Keban HES’in Türkiye’nin en büyük üçüncü hidrolik santrali olduğunu ve kurulduğu yıllarda Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 20’sini tek başına karşıladığını ifade eden Kaya, “Santral yılda ortalama 6,6 milyar kilovatsaat enerji üretmektedir. Baraj gölü, Atatürk Baraj Gölü’nden sonra ikinci büyük suni göl olup 31 milyar metreküp depolama hacmine sahiptir.” diye konuştu.