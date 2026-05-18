"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

'Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var'

18 Mayıs 2026, Pazartesi 14:17
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin’e gerçekleştireceği ziyarette ekonomiye dair tüm konuların ele alınacağını belirterek, “Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in 19-20 Mayıs’ta Çin’e yapacağı resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin, Rusya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemine işaret eden Peskov, “İkili ilişkilerimizin ekonomik gündeminde yer alan tüm konular, doğal olarak Putin’in Çin ziyareti sırasında ele alınacak.” ifadesini kullandı.

Peskov, liderler düzeyindeki her temasın Rusya ve Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi için yeni bir ivme oluşturduğunu vurguladı.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu dile getiren Peskov, “Bu ziyaretten çok ciddi beklentilerimiz var.” dedi.

Putin’in Çin ziyareti kapsamında, Rus heyetinde ilgili tüm başbakan yardımcıları, çok sayıda bakan ve Çin’de faaliyet gösteren kamu ve özel şirketlerin yöneticilerinin yer alacağını aktaran Peskov, Rusya’nın heyetlerin büyüklüğü konusunda “kimseyle yarışmadığını” ifade etti.

Peskov, “Çin ile bağımsız ve çok yönlü ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Biz ve Çinli dostlarımız bu ilişkileri ayrıcalıklı, özel stratejik ortaklık ilişkileri şeklinde adlandırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusunda da açıklamalarda bulunan Peskov, ABD’nin arabuluculuk çabalarını sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Peskov, Ukrayna konusunda yürütülen barış sürecinin duraklama dönemine girdiğini belirterek, “Bunun yine de yeniden başlatılmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 369
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var'

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı

    Korsan İsrail, yine insanlığın onuru olan Küresel Sumud Filosu'na yine uluslararası sularda saldırdı

    'Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yürüyüşümüz devam edecek'

    Sumud Filosu'nun etrafında İHA ve askeri unsur hareketliliği görüldü

    "Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek"

    Barajlarda Bereket

    ABD'den İran’a 5 şart

    “Filistin için barış ve adalet” çağrısı

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı

    Batı Şeria'daki Filistinlilerin de idam cezasına çarptırılmasının önünü açtılar

    Yargıya güven gittikçe azalıyor

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı

    İsrail işkence ülkesi

    Diktatörlerle işler yanlış yönde yürür

    İktidar sokağa çıkamayacak halde

    Muğla- Fethiye'de çıkan yangın kontrol altına alındı

    Her iki kişiden biri borçlu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Süper Lig'de 2025-2026 sezonu da sona erdi
    Genel

    Yargıya güven gittikçe azalıyor
    Genel

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 25 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ABD’de gösteri uçuşu yapan 2 savaş uçağı çarpıştı
    Genel

    Barajlarda Bereket
    Genel

    ABD'den İran’a 5 şart
    Genel

    "Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'nu ele geçirmek için orduya yetki verecek"
    Genel

    'Çin ziyaretinden çok ciddi beklentilerimiz var'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.