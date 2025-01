ABD'li yönetmen Moore: Gazze'deki soykırım güçlü propagandayla gizleniyor!

ABD'li yönetmen, yapımcı, senarist ve yazar Michael Moore, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgede yaşananları ve insan hikayelerinin "From Ground Zero" filminde işlendiğini dile getirdi.

ABD'de vizyona giren ve Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenlerin imza attığı yapım, belgesel, aksiyon, drama ve animasyon türünde, 22 kısa filmden oluşuyor.

Akademi ödüllü yönetmen Moore, X'teki paylaşımda Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, "Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı, kendilerinin yok edilişinin hikayesini anlatmak zorunda kalmamalı. 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze'de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikayelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yönetici yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film 'From Ground Zero', 2 saatten kısa bir sürede, bu konuyu anlatan kısa filmlerden oluşuyor. İşin gerçeği şu ki, bu filmin varlığı bile insani ve sinemasal bir mucize. From Ground Zero'yu izleyin." ifadelerine yer verdi.

Kendi kişisel internet sayfasında da bu konuyla ilgili detaylı bir yazı kaleme alan Moore, şunları kaydetti:

"Bunlar hiçbir yerde anlatılmayan hikayeler. Bunları akşam haberlerinde göremezsiniz. Askeri liderler, gazetecilerin ve film yapımcılarının bize gerçeği sunamaması için erişimlerini yasaklıyor. Bu savaşın bedelini siz ve ben ödememize rağmen, tüm bu korkunç silahların sağlayıcısı bizler olduğumuz halde, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün soykırım ve etnik temizlik olarak ilan ettiği şeylere yani her gün bizim adımıza işlenen savaş suçlarına şahit olmamıza izin verilmiyor.

Bunun yerine, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında, duvarlar ve dikenli teller arkasına hapsedilmiş, açlığa mahkum edilmiş, 5 milyon insanı insanlıktan çıkarmayı amaçlayan güçlü bir propaganda kampanyasının kurbanıyız. Gazze'deki neredeyse bütün hastane ve okullar paramparça oldu, ülkedeki evlerin yarısı enkaza dönüştü."

ABD'de film gösteriminin yapılacağı yerleri de paylaşan Moore, "Ah, bu Gazze ya da 'Buna dayanamam.' diyerek bu filmi atlamayın. 'Tatlı Bela'dan (Erin Brockovich), 'Dünyanın Kaderi'ne (China Syndrome), '12 Yıllık Esaret'ten ve 'Oppenheimer'a, tüm önemli filmlere gitme nedeninizle aynı nedenden ötürü bu filmi de izleyin. Filmin başyapımcılarından biri olarak size söz veriyorum, hayal kırıklığına uğramayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Moore, filmin 97. Oscar ödüllerinde "Uluslararası Uzun Metraj" türünde aday 15 filmden biri olduğunu da vurguladı.