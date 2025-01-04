Çadırlar da İsrail’in hedefinde

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 Filistinli can verdi.

Filistin resmî ajansı WAFA’da yer alan habere göre İsrail askerleri, önceki gün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta yer alan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırı bombaladı. Saldırıda 11 Filistinli can verdi, 15 kişi yaralandı. Gazze - aa *** “Gazze’de güvenli yer yok” Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından İsrail’in “güvenli olduğunu” iddia ettiği El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Lazzarini, 7 Ekim’den bu yana bölgede güvenli yer bulunmadığını ve kimsenin güvende olmadığının altını çizdi. İsrail’in “güvenli olduğu” iddia edilen El-Mevasi’deki saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ve yaralandığına dikkati çeken Lazzarini, “(Bu saldırı) Güvenli bölgeyi bırakın, insanî bir bölgenin bile olmadığına dair bir hatırlatma daha” ifadesini kullandı. Ankara - aa *** Gazze için harekete geçin Tunus Meclisi, dünya parlamentolarını İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırıma karşı harekete geçmeye çağırdı. Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze Şeridi’nde masum ve savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü barbarca katliam ve yıkımının yanı sıra dayattığı açlığı şiddetle kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. Tunus - aa AA

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