Gazze’nin kuzeyinde hastane kalmadı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediği belirtildi.

Sessizlik suç ortaklığıdır

Çadırlar da İsrail’in hedefinde

Açıklamada, Gazze’nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi. Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına aldı, Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mallarını ateşe verdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria’nın Ramallah, Eriha ve El Halil kentleri kırsalında Filistinli çiftçilere ait mal varlıklarının bir kısmını ateşe verdikleri, bir kısmına da zarar verdikleri bildirildi.