Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, dünyanın hiçbir yerinde uluslararası insanî hukukun Gazze’de olduğu kadar “çiğnenmediğini” vurgulayarak, “Hastanelerin, sağlık personelinin, hastaların ve yaralıların kasıtlı olarak hedef alınması, insanî hukukun tüm ilkelerine aykırıdır ve hiçbir gerekçesi yoktur” dedi.

Gazze’de yaşananlar için, “Bu bir savaş değil” diyen Ahmed, “Bu bir mülksüzleştirme, etnik temizlik ve imha kampanyası, sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanması ve kritik altyapının sistematik olarak yok edilmesi münferit olaylar değil. Bunlar, bütün bir halkı vatanlarından silmeyi amaçlayan hesaplanmış eylemlerdir” eleştirisinde bulundu. Ahmed, BMGK’yı sorumluluğunu üstlenmeye ve trajediye “göz yummamaya” çağırarak, “Sessizlik suç ortaklığıdır” vurgusunda bulundu. AA

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