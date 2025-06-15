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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Temel ihtiyaçlara verince cebimde kuruş kalmıyor

15 Haziran 2025, Pazar 22:35
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Demir, bölgede emeklilerin neredeyse yüzde 65-70’inin çalışmak zorunda kaldığını, kasaba ve manava bile gidemediklerinden dert yandı.

Emekliler: Ekonomik krizin sorumlusu değiliz
Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

 

Demir, şunları söyledi: “2004 öncesi alınan maaşlara 2008’de bir uygulama yaptılar ve bizim haklarımızı kestiler. Benim şu an 35 bin lira civarı maaş almam gerekirken ben 26,5 yıllık hizmet karşılığı aldığım para 24 bin. Manava giremiyorsun, esnafa giremiyosun. Bölgemizdeki emeklilerin yüzde 65-70’i şu anda çalışıyor. Bağımızda, bahçemizde koşturuyoruz. Oysa yaz geldi. Yaylaya gitmek, kaplıcaya gitmek, tatile gitmek bizim de en doğal hakkımız. 26,5 yıl hizmetten sonra burada Çukuova’nın ortasında bu sıcağı yemenin ne anlamı var? Zorunluluk yaptırıyor. Yerimizden kıpırdamaz hal aldırdı. Emekli, yaşayan bir ölüdür yani. Can çekişiyor resmen can çekişiyor.” Bir başka emekli Mehmet Güzel ise şunları söyledi: “2020’de emekli oldum. 5 yıllık emekliyim. En düşük maaşı alıyorum. Kök maaşım şu an 12 bin. Faturalar, temel gıda ihtiyaçları derken cebimde kuruş kalmıyor.”

Osmaniye - anka

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