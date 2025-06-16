Kriz derinleşiyor

ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINI HİÇE SAYAN İSRAİL, ORTADOĞUYU ATEŞE ATAN SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR. ABD, İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ RESTLEŞMELER BÖLGEDEKİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ.

İran-İsrail çatışması dünyada böyle karşılık gördü

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Uluslararası hukukun vahim ihlali - Karşılıklı tehditler gerilimi tırmandırdı

İsrail’in İran’a saldırısı sonrası bölgesel gerilim tırmandı. Şanghay İşbirliği Örgütü saldırıları kınadı, İran Batılı ülkelere “üslerinizi vururuz” uyarısı yaptı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İsrail’in, örgüt üyesi İran’ın topraklarında, aralarında nükleer tesislerin olduğu çok sayıda hedefe düzenlediği saldırıları kınadığını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, üye ülkelerin, Orta Doğu’da tırmanan gerilime dair ciddi endişe duyduğu belirtildi. Üye ülkelerin İsrail’in İran topraklarına yönelik askerî saldırılarını şiddetle kınadığı bildirilen açıklamada, “Aralarında enerji ve ulaştırma altyapısının olduğu sivil hedeflere yönelik, sivil kayıplara yol açan bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın vahim bir ihlalidir” ifadesine yer verildi.

Küresel barışı riske atıyor

Açıklamada, saldırıların İran’ın egemenliğini ihlal ettiği, bölgesel ve uluslararası güvenliğe zarar verdiği, küresel barışı ve istikrarı riske attığı belirtilerek, üye ülkelerin İran’ın nükleer programıyla ilgili durumun siyasi, diplomatik ve barışçı yollarla çözümünü savunduğu vurgulandı.

Üye ülkelerin BM Şartı ve ŞİÖ Şartı’nın ilke ve kurallarına bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, herhangi bir üye ülkeye yönelik yasa dışı hiçbir eylemi kabul etmeyecekleri, uluslararası barış ve güvenliğini güçlendirme taahhüdüne bağlı kalacakları kaydedildi. Pekin - aa

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“Üsleri ve gemileri vururuz!”

İran; İngiltere, ABD ve Fransa’yı İsrail’e yönelik saldırıların durdurulmasına yardımcı olmaları halinde bölgedeki üslerini ve gemilerini hedef alacakları konusunda uyardı.

İran Devlet medyasına göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu yorumlara cevap vermedi, ancak İngiltere’nin bu saldırılara karşı İsrail’i savunmaya yönelik adımlar da dahil olmak üzere herhangi bir askerî eylemde yer almadığı görüldü. Geçmişte İran İsrail’i insansız hava araçlarıyla hedef aldığında, İngiltere onları vurmak için Kıbrıs’tan RAF Typhoon jetlerini göndermişti.

Haber Merkezi

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Netanyahu’dan tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Tahran’a giden yolu açtıklarını” ileri sürerek “çok yakında” İsrail jetlerinin İran’ın başkenti Tahran’ın semalarında uçacağını belirtti. Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin yayınladığı görüntülü mesajında, İsraillileri ordunun talimatlarına uymaları konusunda uyardı. İran’ın İsrail’i ortadan kaldırmak için 2 tehdidi elinde bulundurduğunu iddia eden Netanyahu, bunların nükleer silah ve füzeler olduğuna işaret ederek saldırıya geçmek için “Son dakikadaydık” ifadelerini kullandı. İran’ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını söyleyen Netanyahu, bunun İran’ı uranyum zenginleştirme konusunda geri götüreceğini iddia etti. Kudüs - aa

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Arap ülkeleri devrede

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ikinci gününde Arap ülkeleri, gerilimin tırmandırılmasının önlenmesine ilişkin temaslarını sürdürdü. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Mısır, Ürdün ve Cezayir’de üst düzey yetkililer, temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda İsrail-İran gerilimini görüştü. Katar Emiri Şeyh Temim bölgede tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözümlere ulaşmak için çalışılması gerektiğini vurguladı. Ankara - aa

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Trump, farklı konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan İsrail’in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. “ABD’nin bu gece İran’a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yoktu.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ı ABD’ye saldırıda bulunması halinde “eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri” konusunda uyardı. Trump ayrıca barışçıl bir çözüm olasılığına da işaret ederek “İran ve İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - aa