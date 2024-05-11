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11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Afganistan'da sel afeti: 50 kişi öldü

11 Mayıs 2024, Cumartesi 13:51
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde etkili olan yağışlar sellere yol açtı.

Kuzeydeki Baghlan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Hedayatullah Hamdard, Kabil merkezli Tolo News'e yaptığı açıklamada, "Burka, Nahreen ve Orta Baghlan bölgelerinde meydana gelen sellerde şu ana kadar 50 kişi öldü." dedi.

Kuzeydoğu Badahşan kentinin Doğal Afet Dairesi Başkanı Mohammad Akram Akbari ise sellerin Tashkan, Yawan ve Tagab ilçelerini vurduğunu, çok sayıda ev, okul ve ibadethanede hasara yol açtığını belirtti.

Yetkililer, selden etkilenen bölgelere yönelik acil yardım çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'da aşırı yağışların neden olduğu seller her yıl binlerce kişinin ölümüne yol açıyor.

AA

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