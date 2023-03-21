Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

​ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirildi.

Açıklamada, depremin yerin 187,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Taliban Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki tüm sağlık merkezlerine hazır olma emri verildi, sarsıntının şiddetli olmasına rağmen şu ana kadar Tahar, Badahşan, Kunduz ve Pencşir vilayetlerinden can kaybıyla ilgili olumsuz bir haber gelmedi." ifadesini kullandı.

Başkent Kabil'de yaklaşık 30 saniye sürdüğü belirtilen depremde insanlar panik içerisinde sokaklara çıktı.

Sosyal medyada şiddetli sarsıntının Pakistan, Hindistan, Tacikistan ve bazı Orta Asya ülkelerinde de güçlü şekilde hissedildiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Öte yandan ulusal basında yer alan haberlerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Afganistan'ın doğusunda geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi ölmüştü.

Pakistan'da 3 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, deprem, Pakistan'ın başkenti İslamabad ile Lahor, Ravalpindi, Kuetta, Peşaver ve daha birçok şehrinde hissedildi.

Afganistan sınırına yakın bir bölgede yer alan Svat'ta 2 kişi öldü, 150'den fazla kişi yaralandı. Svat'ta tamamen yıkılan veya hasar gören evlerin olduğu belirtiliyor.

Lower Dir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu bir kadın öldü, 7 kişi yaralandı.

İslamabad'da bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Başbakan Şahbaz Şerif ilgili kurumlara muhtemel acil durumlar için hazır olunması talimatını verdi.