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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Almanya'daki ormanlarda ''odun hırsızlığı'' alarmı

19 Ekim 2022, Çarşamba 16:24
Enerjideki kıtlık ve yüksek maliyetler nedeniyle Almanya'daki ormanlardan odun hırsızlığı artıyor.

Münster Orman Dairesi'nden Adalbert Koch, Alman basınına yaptığı açıklamada, küçük bir römork ile gelenlerin hızar makineleriyle kestikleri ağaçları araçlarına yüklediklerini, bu kişilerin daha sonra hemen oradan ayrıldığını belirtti.

Ormandan odun elde etmenin 20 dakika içinde gerçekleştiğini ve bu durumun giderek arttığını aktaran Koch, bunun yasa dışı olduğunu kaydetti.

Bölgedeki ormanın yüzde 85'inin özel şahıslara ait olduğuna işaret eden Koch, "'Burası benim' denebilecek bir halk ormanı değil. Bu kesinlikle hırsızlıktır." ifadelerini kullandı.

Kuzey-Ren Vestfalya Orman ve Odun Dairesi'nden yapılan açıklamada da eyalette, kamyonlarla ormanlara gelen "profesyonel hırsızlar" hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Kuzey-Ren Vestfalya Orman ve Odun Dairesi müdürlerinden Gero Hütte, izin almadan ormandan odun alma veya ağaçları kesmenin yasal olarak hırsızlık olduğunu, bundan dolayı yüksek para veya hapis cezaları verilebileceğini belirtti.

"Bu insanlar yaptıklarının suç olduğunun bilincinde değil"

Aynı daireden Nicole Fiedler de ormanlarda, yerlerden kuru odun toplayan ve bunları otomobillerine yükleyen kişiler bulunduğunu, bu insanların yaptıklarının suç olduğunun bilincinde olmadığını kaydetti.

Bu arada, ülkede yakacak odun, enerji krizinde en kötü durumun gerçekleşmesi halinde "Plan B" olarak görülürken, oduna olan yüksek talep fiyatları da yukarı çekiyor.

Odun fiyatlarının yükselmesiyle giderek daha çok sayıda "sahte satıcının" internetten ucuz odun ilanı vererek tüketicileri dolandırdığı belirtiliyor.

Almanya Çevre Dairesi (Umweltbundesamt) verilerine göre, 2020'de ülkedeki hanelerin toplam enerji tüketiminin yüzde 9,9'unu yakacak odun oluşturdu.

Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor. Enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine de neden oluyor.

AA

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