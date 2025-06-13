Hamaney: İsrail bu suçtan sağ kurtulamayacak - Tahran'daki saldırılarda 78 kişi öldü, 329 kişi yaralandı

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken; İran da İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu. İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin öldüğü, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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İran: İsrail'e sert karşılık vereceğiz

İran lideri Ali Hamaney de İran devlet televizyonu Hamaney'in ulusa sesleniş mesajını yayınladı.

Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, öğle saatlerinde verdiği mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.

İran medyasında paylaşılan görüntülere göre, şiddetli patlamalar Tahran'ın batısında meydana geldi.

Hava saldırılarına savunma sistemleri karşılık verdi

İsrail'in Tahran'daki saldırılarına İran Atom Enerjisi Kurumu'nda konuşlu hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

Verilen karşılık sırasında Tahran'ın merkezinden gökyüzünde çok sayıda patlama görüldü.

İran medyasına göre, Tahran'ın merkez ve güney kesimlerine düzenlenen hava saldırıları püskürtüldü.

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık balistik füze saldırıları başlattı

Bu arada İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.

İsrail ordusu İran'dan füzelerin ateşlendiğini duyurdu

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre de İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

İsrail, Fordo'daki nükleer tesisini hedef aldı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

Tebriz'deki saldırılarda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Öte yandan İran'da saldırılarını sürdüren İsrail'in Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 18 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin Kriz Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Tebriz'de Şehid Medeni Havalimanı, Bostanabad ilçesi, Merage ilçesi ve hava üssünü hedef aldığı belirtildi.

Sabaha karşı başlayan ve şu ana kadar aralıklarla devam eden saldırılarda 18 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Netanyahu, düzenledikleri saldırılara İran'ın karşılık vereceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında, Eylül 2024'te düzenledikleri suikastla Hizbullah eski Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin ardından İran'ın nükleer programına hız verdiğini iddia etti.

İsrail Başbakanı, "İran, bu tarihten sonra nükleer silah elde etmek için açıkça adım atmaya başladı. Harekete geçmemiz gerekiyordu. Ben, nisan sonunda operasyon için karar aldım. Farklı nedenlerden dolayı bu gerçekleşmedi. Daha sonra Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile bugünü belirledik." ifadelerini kullandı.

İran'a saldırıların devam edeceğini bildiren Netanyahu, "Bu ilk ancak tek hedef değil." diye konuştu.

İsrail'in İran'a Ekim 2024'te düzenlediği saldırının ardından Tahran'ın balistik füze programına da hız verdiğini savunan Netanyahu, İran'ın 3 yılda 10 bin füze üretecek kapasite artırımı yaptığını ileri sürerek "daha fazla bekleyemeyeceklerini" dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilere seslenerek "İran karşılık verecek, karşı saldırı olacak, bu çok şiddetli olabilir. Füzeler gelecek. Coşkuya kapılmayın, talimatları dinleyin." dedi.

ABD'yi bilgilendirdiklerini de aktaran Netanyahu, şunları kaydetti:

"Amerika'nın pozisyonunu Amerika'ya bırakıyorum. Saldırı hakkında onları bilgilendirdik. Şimdi ne yapacaklar? Bunu Başkan Trump'a bırakıyorum, o, kararlarını bağımsız biçimde alıyor, onun adına konuşamam."

Netanyahu, İran'a "tarihinin belki de tek örnek" saldırısını düzenlediklerini iddia ederek füze rampalarını vurduklarını ancak İran'ın füze üretim tesislerinin asıl hedefleri olduğunu belirtti.

İlerleyen saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklayan Netanyahu, İranlılara sesleneceği bir konuşma yapacağını, burada "tarihi fırsat bulunduğunu" savundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını söyledi

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını belirtti.

Kanal 12'ye konuşan Hanegbi, İsrail saldırılarının amacının nükleer programını tamamen rafa kaldırmaya zorlayarak İran'ı askeri baskı altına almak olduğunu aktardı.

Hanegbi, saldırılarla "İran'ın nükleer programı, balistik füze kabiliyetleri, karadan İsrail'i yok etme kapasitesine saldırmak ve İran'ın nükleer programının diplomatik yollarla uzun vadede engellenmesi için gerekli koşulları oluşturmak" olmak üzere dört hedefe odaklandıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmek gibi bir hedefe sahip olup olmadığına ilişkin soruya Hanegbi, "Bu mümkün değil. Kinetik yollarla yapılamaz." dedi.

İsrail'in İran içinde kara unsurları olup olmadığı sorusuna Hanegbi, "İran'da sadece Hava Kuvvetleri ve Donanma'yı ilişkin bir çatışma yok." cevabını verdi.

Hanegbi, başlattıkları saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile üst düzey siyasi isimleri hedef almayacaklarını vurguladı.

İran'ın nükleer programının rafa kaldırılmasını ancak ABD'nin sağlayacağını belirten Hanegbi, "Yalnızca Başkan Trump. O, 'iyi bir anlaşma' olarak tanımlanan şeyi gerçekleştirme yeteneğine sahip. Eğer İran kendi seçimiyle nükleer silahlardan vazgeçerse büyük bir maliyetten kurtulur ve büyük avantajlar elde eder." ifadelerini kullandı.

ABD'nin saldırılar öncesi bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Trump'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer veya kendisinin Washington yönetimiyle sürekli diplomatik temas halinde olduğunu vurguladı.

Hanegbi, Tel Aviv ile Washington arasındaki ilişkilerde gerilim olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, ABD'nin bugün de İran'la nükleer anlaşmaya varmak istediğini ancak bir noktada "İranlılarla bir anlaşmaya varılamayacağını anladıklarını" kaydetti.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı ölmüştü.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin öldüğü, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İsrail, saldırıların devam edeceğini açıklamıştı.