Antarktika'daki Hektoria Buzulu 2 ayda tarihteki en hızlı gerilemesini yaşadı

Araştırmacılar, Antarktika'daki Hektoria Buzulu'nun Kasım ve Aralık 2022'de 8 kilometreden fazla geri çekildiğini ve bunun yakın tarihte kaydedilen en hızlı buzul gerilemesi olduğunu tespit etti.

ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi öncülüğünde yapılan çalışmada, Antarktika Yarımadası'ndaki Hektoria Buzulu'na yönelik jeofizik veriler ve uydu görüntüleri incelendi. Araştırmacılar, Kasım ve Aralık 2022'deki 2 aylık erime oranının, buzulun 8 kilometreden fazla geri çekilmesine neden olduğunu saptadı. Bunun yakın tarihte görülen en hızlı gerileme olduğunu kaydeden araştırmacılar, buzuldaki kopmaların suyun alttan baskısını artırması nedeniyle gerçekleştiğini belirledi. Araştırmacılar, Antarktika'daki diğer buzulların da benzer bir süreçten geçebileceği uyarısında bulunarak, buzul tabakalarının incelenmesinin önemine dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı. AA

