ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gaziantep lahmacunuyla da tescillendi

05 Kasım 2025, Çarşamba 14:50
Gaziantep lahmacunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 29 Ekim 2025'te yapılan toplantıda alınan karar gereği, Gaziantep lahmacununun Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) girişimleriyle AB'den coğrafi işaret tescili aldığı belirtildi.

Gaziantep baklavası, Araban sarımsağı, menengiç kahvesi ve fıstık ezmesinin önceki yıllarda AB tarafından tescillendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Gaziantep lahmacunuyla birlikte kentteki tescilli ürün sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, gastronomi kenti olmanın verdiği gururu taşıdıklarını ifade etti.

Çeber, "Gaziantep'in yemek kültürü, 500'den fazla yemek çeşidiyle zaten dillere destandır. Ben, önümüzdeki dönemde kentin her konuda olduğu gibi yemek çeşitliliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle de adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum. AB tescil sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Tescilin kültürel bir mirasın dünyaya tanıtımı anlamına geldiğini vurgulayan Akıncı, "Antep lahmacunu yalnızca Gazianteplilerin değil, ülkemizin de gurur kaynağıdır. Bu tescil, kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla bir bütün olarak Gaziantep'e ait olduğunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Her bir ustamızın emeği, her bir fırının kokusu artık Avrupa’da da Gaziantep adıyla anılacaktır." ifadesini kullandı.

Esnaf memnun

Kasap Oktay Yanç, yaklaşık 50 yıldır lahmacun içi hazırladığını belirterek, "Lahmacun öncelikle zırhla yapılır. Kıyma, sarımsak, domates, salça, biber ve maydanoz ile baharatlar zırhtan geçirilerek hazırlanır. Gaziantep'in yemeğidir. Tescillendi, çok memnun olduk. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.

Fırın ustası Yunus Emre Yanç da tescilden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lahmacunu hazırladıktan sonra odun ateşinde pişiriyoruz. Bu lezzeti tatmaları için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından müşterilerimizi Gaziantep'e bekliyoruz." şeklinde konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 352
