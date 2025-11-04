Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor

ENFLASYONDA HEDEFLER TUTMUYOR. AÇIKLANAN EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARINDAKİ FARKLILIKLAR VERİLERİN SORGULANMASINA YOL AÇIYOR.

MAKAS YİNE AÇIK: ENAG: % 60, TÜİK: % 32.87

Vatandaş açıklanan bu rakamların gerçek enflasyon rakamlarını yansıtmadığını düşünüyor.



Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 32,87 olarak belirlendi. ENAG’a göre ise yıllık bazda yüzde 60,00 olarak gerçekleşti.

Enflasyon yılın ilk yedi ayında sırasıyla Ocak’ta yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da yüzde 3, Mayıs’ta yüzde 1,53, Haziran’da yüzde 1,37, Temmuz’da yüzde 2,06 Ağustos’ta yüzde 2,04 ve Eylül’de yüzde 3,23 oranında hesaplandı.

ENAG VERİLERİ

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu ENAG yılın 10’uncu enflasyon rakamları olan Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 3,74, yıllık bazda yüzde 60,00 olarak gerçekleşti. ENAG’ın Eylül ayı verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,79 yükselmiş, yıllık artış oranı ise yüzde 63,23 olarak açıklanmıştı.

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi (TEFE) verilerine göre, toptan fiyatlar 2025 Ekim ayında yüzde 3,31 yıllık ise yüzde 40,84 artış kaydetti. İTO yetkilileri, bu artışın temel olarak gıda, maden ve kimyevi maddelerden kaynaklandığını belirtti. AA Finans anketine göre ağustos ayında TÜFE’nin aylık yüzde 2,69, yıllık ise yüzde 33,05 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

***

TÜİK, BÜYÜYECEK YOKSULLUĞU PAYLAŞTI

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirirken, “TÜİK'in paylaştığı enflasyon verisi değil! TÜİK iktidarı, Erdoğan'ı memnun edecek rakamları, garibin sofrasından eksilecek lokmanın tutarını, büyüyecek yoksulluğu paylaştı. Bir de utanmazlığı, vicdansızlığı, adaletsizliği” dedi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AKP iktidarı ise 2,5 yıl evvel yine TÜİK’in belirlediği yüzde 38’lik enflasyonu nasıl başarıyla yüzde 33’e düşürdüğünü anlatacak masal kabilinden” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

***

Vatandaş açıklanan rakamlara inanmıyor

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, açıklanan enflasyon rakamlarına vatandaşın inanmadığını söyleyerek şöyle yazdı: “Vatandaş hiçbir yerin ışığına bakmıyor! Onun tek baktığı cebi, cüzdanı… Ayrıca öyle bir duruma gelindi ki, gerçek anlamda bir gerileme olsa bile vatandaşın bu oranlara inanması, yapılan açıklamaya güvenmesi artık hiç mi hiç mümkün değil.

Gerçek anlamda gerileme olduğu yok da, hani meselâ dedim! Enflasyon oranı ne açıklanırsa açıklansın, vatandaş inanmıyor.”

Haber Merkezi