Petro: ABD, Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanımalı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Al Jazeera'ye açıklamalarda bulunan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma maruz kalan Gazze'nin inşasına destek olmak istediklerini bildirdi.

Gazze'de tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara işaret eden Petro, şöyle konuştu:

"Kolombiya askeri hastanesinden doktorları ve gönüllüleri, bugün mevcut olan mekanizmalar çerçevesinde göndereceğiz. Böylece mekatronik yeni protezler kaybedilen uzuvlara uyarlanabilir ve insanların daha iyi bir hayat sürmesine yardımcı olabilir. Gerekirse bu çocukları Kolombiya'ya getirip burada tedavi edebiliriz."

Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a Filistin'i devlet olarak tanıma çağrısında bulunarak, "Eğer ABD başkanı Orta Doğu'da gerçekten barış istiyorsa, ilk adım olarak Filistin'i tanıyarak başlamalı. Gazze'nin üstüne ilk günden itibaren düşen bombalar bir soykırımdı. Derhal bir barış konferansı başlatmalıyız. İki devletli çözüme gidecek ve kalıcı bir barış antlaşması için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

"Madalyayı size takdim etmek istiyorum"

Bu arada İsrail'in Gazze'deki saldırılarından sağ kurtulan 4 gazeteciyle bir araya gelen Petro, onlara ülkesi için son derece anlamlı olan "Boyaca Haçı" ödülü vermek istediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Petro, "Size teklif ettim, eğer kabul ederseniz. Boyaca Haçı, Kolombiya toplumunun verebileceği en yüksek onurdur. Bu madalyayı siz hak ediyorsunuz. Ve sizin Kolombiya'da olmanızı isterim, bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bilmiyorum, ama madalyayı size takdim etmek istiyorum." dedi.