Hedeflenen enflasyon %16, harç zammı oranı % 25.5

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı yeniden değerleme oranı (YDO) belli oldu. TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı Yİ-ÜFE verilerine göre oran %25,49 olarak gerçekleşti. Bu oran, pasaport, ehliyet, IMEI ve trafik cezaları gibi birçok kalemi 1 Ocak 2026’dan itibaren doğrudan etkileyecek.

Rakamlar inandırıcı değil - TÜİK, iktidarı memnun ediyor soframızdan çalıyor Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı (YDO) da netleşti. TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. Bu rakam, 2026 yılı için yasal yeniden değerleme oranı olarak kabul edilecek. Bu oran, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), pasaport harçları, ehliyet harçları, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti ve trafik cezaları gibi devlete ödenen birçok kalemde artış yaşanacağı anlamına geliyor. Anka - ankara

