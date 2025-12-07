"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

AP Türkiye Raportöründen samimiyet çağrısı: Hukuka uyun, AB yolu açılsın

07 Aralık 2025, Pazar 10:42
AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, demokratik standartlarda ciddi gerileme olduğunu belirterek Türkiye’nin AB yolunun ancak hukuka tam uyumla açılabileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunun hazırlıkları kapsamında Türkiye’ye “bilgi toplama” ziyaretinde bulunan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazetecilerle bir araya geldi.  Amor, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nda düzenlediği basın toplantısında, Brüksel’deki pek çok meslektaşına ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Türkiye’nin aday ülke olduğunu her zaman hatırlattığını belirtti. Avrupa Komisyonu raporunda yer alan demokratik standartlarla ilgili eleştirileri hatırlatan Amor, “İlerleme bir yana, benim kişisel görüşüm demokratik standartlarda derin bir geriye gidişin olduğu yönünde. Avrupa Komisyonu’nun iyimser mesaj bulabildiği tek alan hükümetin askeri ve güvenlik politikaları, sadece bu alan övülmüştür ve ben de aynı şeyi dün Bakan Şimşek’e söyledim. Ortodoks politikalar, enflasyonla mücadele çok iyi, görünüşe göre ülke ekonomik reformlar yapmak için iyi bir yolda” diye konuştu.

Siyasî hayatın her köşesinde çifte standart var

Amor, “Bir anayasanız var ama anayasanız sadece yarı yarıya uygulanıyor. Çünkü siyasî iktidar, hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini güçlü şekilde savunabiliyor ama aynı anayasadaki diğer güvenceleri ve hakları tamamen göz ardı ediyor. Anayasa bir menü değildir. Birini seçip diğerini bırakamazsınız. Bütün anayasaya saygı duymalısınız. Siyasî hayatın her köşesinde çifte standart var” dedi. AB’nin çifte standart uyguladığına yönelik eleştiriler aldıklarını da söyleyen Amor, “Ancak savcıların ve hâkimlerin tutumları muhalefetin bazı kesimleriyle ilgili meselelerde farklı, AKP veya hükümeti ilgilendirdiğinde bambaşka” şeklinde konuştu. 

Ankara - Anka

