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11 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Arjantin'deki orman yangını yerleşim alanlarına sıçradı

11 Ekim 2023, Çarşamba 12:41
Arjantin'in orta kesiminde yer alan Cordoba kentindeki dağlık alanda başlayan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçradı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Punilla Vadisi'nde başlayan orman yangınının kent merkezine doğru ilerlediği ve bazı evlerin boşaltıldığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada ise bölgeye 8 söndürme uçağı ile bir helikopterin sevk edildiği belirtildi.

Yangınla mücadeleye ordu mensuplarının da destek verdiği ve alevlerin şiddetine göre tahliye işlemlerinin hızlandırılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, yangının geniş bir alanda etkili olduğu ve yerleşim yerlerine doğru hızla ilerlediği görülüyor.

AA

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