ABD-Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin günlerdir düzensiz göçmenlere destek protestolarına sahne olan Los Angeles kentinde, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trump, Los Angeles'taki gösteriler için 2 bin Ulusal Muhafız daha görevlendirdi

California eyaletine bağlı Los Angeles Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, şehir merkezinde güvenliğin sağlanması amacıyla Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekiplerine ek olarak, bölge genelinden yüzlerce güvenlik personelinin görevlendirildiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağının, tüm bireyler için geçerli olduğu aktarılan açıklamada kolluk kuvvetleri, sağlık ve acil yardım personeli, bölge sakinleri, işe gidiş-geliş yapanlar ile basın kartı taşıyan gazetecilerin kapsam dışı tutulduğu ifade edildi.

California'daki eylemlerin bastırılmasında asker kullanılmamasına yönelik acil başvuruya ret

San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, California Valisi Gavin Newsom'un "ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek gösterilerini bastırmak üzere eyalete Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadeleri göndermesinin engellenmesi" talebine ilişkin kararını açıkladı.

Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, başvuruya yönelik yanıtlarını mahkemeye sunmak için zaman istediğini aktaran Breyer, bu zamanı onlara tanıyarak Newsom'un acil talebini reddetti.

Breyer, konuyla ilgili duruşmanın yarın görülmesine karar verdi.

Newsom, Trump yönetimini, Los Angeles'taki gösterileri bastırmak üzere kente gönderilen askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla ve eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aşmakla suçlamış, askerlerin eyalette kullanılmalarının engellemesi için federal mahkemeye acil talepte bulunmuştu.

California Valisi Newsom: "Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında"

Gavin Newsom, eyaletteki protestolar ve Trump yönetiminin bunlara karşı adımlarına ilişkin bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın gösterilere yönelik askeri tedbirlerinin demokrasinin temelini oluşturan siyasi ve kültürel normlara karşı daha geniş kapsamlı bir saldırının başlangıcı olduğunu söyleyen Newsom, Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadelerinin görevlendirilmesinin protestoları bastırmakla ilgili olmadığını, aksine "toplumu temelden sarsmaya ve gücü Beyaz Saray'da toplamaya yönelik bilinçli bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Newsom, "California ilk olabilir ama burada bitmeyeceği çok açık. Sırada başka eyaletler var. Demokrasi sıradaki hedef. Demokrasi gözlerimizin önünde saldırı altında. Korktuğumuz an geldi." ifadelerini kullandı.

"Trump, kültüre, tarihe, bilime, bilgiye savaş ilan etti." diyen Newsom, Başkan'ın haber kuruluşlarını itibarsızlaştırdığını ve anayasanın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1. Maddesi'ne saldırdığını iddia etti.

Newsom, Trump'ın yargı sistemi ve hukuk firmalarını da hedef aldığını kaydederek, "Bunlar düzenli ve medeni bir toplumun temelidir." diye konuştu.

Tüm Amerikalıları bu sürece karşı durmaya çağırarak protestoların barışçıl olmasını isteyen Vali Newsom, "Trump'ın en çok istediği şey sadakatiniz, sessizliğiniz ve bu ana ortak olmanız. Ona boyun eğmeyin." dedi.

ABD'li Senatör Sanders'tan, Trump'ın Los Angeles'a asker sevkine "güç artırma" eleştirisi

Bernie Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi.

Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

Los Angeles'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Washington yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.