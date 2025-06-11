ABD, aşılarla ilgili düzenleme yapan komitenin 17 üyesini emekli etti

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, vatandaşların aşılarının ne zaman ve ne sıklıkla yapılması gerektiğini düzenleyen Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesinin (ACIP) 17 üyesini emekliye ayırdığını açıkladı.

Kennedy, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yazdığı bir makalede komiteye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD halkının sağlık kurumlarına ve ilaç şirketlerine olan güveninin azaldığını savunan Kennedy, "Benim yönlendirmemle ABD Sağlık Bakanlığı, aşı yanlısı veya aşı karşıtı gündemlerin üzerinde halkın güvenini yeniden kazanmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kennedy, komitenin "sürekli çıkar çatışmalarıyla boğuşan" bir hale geldiğini, bebeklere ve kadınlara verilen aşıları incelemekte başarısız olduğunu ve şeffaflık ilkesini ihlal ettiğini öne sürdü. Komiteyi yeniden yapılandırmanın "halkın güvenini geri kazanmak için atılan cesur bir adım" olduğunu vurgulayan Kennedy, "Komitenin mevcut 17 üyesini emekliye ayırıyoruz. Bu üyelerin bazıları (Joe) Biden yönetimi tarafından son dakikada atanmıştı." ifadelerini kullandı. Komitenin bir sonraki toplantısının Haziran sonunda yapılacağı ve Bakan Kennedy'nin o zamana kadar yeni üyeleri belirlemesi gerektiği kaydedildi. AA

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