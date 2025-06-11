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11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Filistin desteği

11 Haziran 2025, Çarşamba
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in Gazze’ye insanî yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil “Madleen” gemisine saldırısının sorulması üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı açıklamada “Gemide Özlem ve Şuayip kardeşlerimiz var. Ben Şuayip’i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem’in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Filistin’e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet, Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim” dedi.

AA

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