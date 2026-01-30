"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Ateşkes şiddeti sona erdirmedi

30 Ocak 2026, Cuma 09:56
Fransa’nın Strazburg şehrinde merkezi bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) kış oturumunda, Gazze Şeridi’ndeki insanî durum ele alındı.

AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gazze’de ateşkesin duyurulmasının ardından şiddetin sona ermediğini belirterek, “Bombardımanların yaşanmadığı tek bir gece olmadı” dedi. Yıldız, Gazze’de yaşananlara ilişkin sayıların inkar edilemeyeceğini dile getirerek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer kuruluşlar, ateşkesin başından bu yana yüzlerce kişinin öldürüldüğünü doğruladı. Bombardımanlar ve malzemelere erişimin sistematik olarak engellenmesi yüzünden Gazze’deki konut sistemi çöktü. Sağlık sistemi de çöktü. Gazze’nin cep telefonuna değil, inşaat ve tıbbî malzemelere ihtiyacı var.” Gazze’de halkın acı çektiğini ispatlamak zorunda kaldıklarını vurgulayan Yıldız, “Halbuki tüm kanıtlar enkazların altında” dedi.

 

