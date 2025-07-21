"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Bangladeş'te askeri eğitim uçağın okul kampüsüne düştü: 19 kişi öldü

21 Temmuz 2025, Pazartesi 20:48
Bangladeş'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu 19 kişi öldü.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağı, Dakka'nın Uttara bölgesinde düştü.

Yetkililer, uçağın bölgedeki okul kampüsüne düştüğünü, kazada 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğünü aktaran yetkililer, yaklaşık 60 kişinin Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsüne sevk edildiğini kaydetti.

Yetkililer, yaralıların çoğunluğunun çocuk olduğunu ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ise Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, can kayıplarına neden olan kazadan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek taziyede bulundu.

Yunus, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Avrupa ile arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul'da başlayacak

    Hindistan'daki sellerde ölenlerin sayısı 125 oldu

    Kosova - Sırbistan normalleşme süreci durdu

    Bangladeş'te askeri eğitim uçağın okul kampüsüne düştü: 19 kişi öldü

    Sakarya'daki yangın Bilecik tarafına sıçradı

    Gazzeliler: 'Hayvanlar kadar değerimiz yok mu?' - 'Bulursak yiyor bulamazsak aç yatıyoruz' - 'Onurumuzla ölmek en iyisi'

    Hedef yeniden Gazze...

    Yurt geneline "fön" rüzgarları uyarısı

    ABD'li Senatörden Putin'e: "Senin sıran geliyor"

    LGS'de doğru tercih için ne yapılmalı?

    Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı

    Beyin çürümesi nedir? - Yeni Asya TV'nin yeni serisi Beyin Çürümesi yayında!

    Sıcak havalarda "Salmonella" bakterisine dikkat!

    Güney Kore'deki sellerde ölü sayısı 17'ye yükseldi

    Eski tip ehliyetler için "son 10 gün"

    Sakarya'daki orman yangınında son durum?

    Bu yasa bir çevre katliamıdır - Madenler şirketlere peşkeş çekildi - Adrese teslim düzenleme

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Barrack, Abdi Şahin ile ne görüştü?
    Genel

    PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?
    Genel

    Lüleburgaz Deresi yosunla kaplandı
    Genel

    Süveyda’daki kaos yeni değil
    Genel

    Çiftçi üretimden uzaklaştırıldı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Karadeniz’in yeşilliğinde ruhları serinleten buluşma
    Genel

    ABD'li Senatörden Putin'e: "Senin sıran geliyor"
    Genel

    Sakarya'daki yangın Bilecik tarafına sıçradı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.