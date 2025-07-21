PKK’lılar için ‘eve dönüş’ gündemde mi?

TBMM’de bu hafta kurulması planlanan komisyon, PKK’nın silâh bırakma süreci sonrası örgüt üyelerinin hukukî durumu ve toplumsal entegrasyonu için kritik düzenlemeleri ele alacak.

İddiaya göre gündemde, “eve dönüş yasası” ve cezaevindeki PKK’lılara dair farklı senaryolar da bulunuyor. Türkiye gazetesinin haberine göre, gündeme gelmesi beklenen “eve dönüş yasası” çerçevesinde, örgüt üyeleri dört ana başlıkta değerlendirilecek: Suça bulaşmamış örgüt üyeleri, Suç işlemiş üyeler, Örgüt yöneticileri, Emir veren sorumlular. Suça karışmamış üyelerin topluma kazandırılması, yeni sürecin ilk somut adımlarından biri olacak. Meclis komisyonu bu bağlamda “kendini fesheden örgütlere ilişkin hukukî süreçlerin” nasıl işleyeceğini ayrıntılı biçimde çalışacak. Haber Merkezi

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