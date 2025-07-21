Sakarya'daki yangın Bilecik tarafına sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçti.

Alevler dün tahliye edilen Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı.

Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Tahliye edilen Kızılöz köyündeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor.

Büyükyenice köyü de tahliye ediliyor

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Büyükyenice köyü de ekiplerce boşaltılıyor.

Jandarma ekiplerince bölgede anons yapılarak alevlerin yaklaştığı köyün boşaltılması istendi.

Bölge sakinleri bir yandan evlerden eşyalarını traktörlerle taşırken diğer yandan da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kamyonetlere yüklüyor.

Ayrıca 100'ün üzerinde bölge sakini traktörleriyle yangının ilerleyişini durdurmak ve ekiplere destek olmak için tarlalarını sürüyor.

Bazı köylüler de traktörlerin arkasına bağladıkları sulama tankerleriyle yangının söndürülmesi için ekiplere yardımcı oluyor.

Bakan Kurum'dan Sakarya'daki orman yangınına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangını nedeniyle 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."

Bilecik'teki orman yangınının dumanı Eskişehir'e ulaştı

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayıp Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Kentte çatılar ile araçların üzeri külle kaplandı.