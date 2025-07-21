Sakarya'daki orman yangınında son durum?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları katılıyor.

Bu arada dün tedbir amacıyla tahliye edilen Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yoğun dumanın hakim olduğu bölgede ekipler, söz konusu mahallelerde yanan ev ve yapılarda soğutma işlemi yapıyor.

Sakarya Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Geyve kırsalında çıkan orman yangınına karşı tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

"Bayat köyünde de gerekli tertibatları aldık"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, gazetecilere, saat 17.00 sularında Geyve Hacılar köyünde çıkan orman yangınına hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi.

İlk etapta 5 uçak ve 8 helikopterle hava kararana kadar alevlere müdahale edildiğini belirten Doğan, şu anda kara birliklerinin arazözler, itfaiye, kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini anlattı.

Vali Doğan, Hacılar ve Taşoluk mahallelerinin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydederek, "Şu anda yangın Bayat köyüne doğru ilerliyor. Orada da gerekli tertibatları aldık. Ekiplerimizle koordineli şekilde orman yangınına müdahale etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum"

Yangının nasıl çıktığıyla ilgili çalışmaların ilgili mercilerce sürdürüldüğünü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Bizim ilk etapta hedefimiz, köylerimiz yanmadan, insanlarımıza zarar vermeden yangını kontrol altına almak. Onun için uğraşıyoruz. Tüm kurumlar koordineli şekilde hareket ediyoruz. AFAD'ımız burada. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz burada, yine civar illerden gelen takviye kuvvetlerle yangına müdahale ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alırız diye ümit ediyorum."

Bir gazetecinin yangının çıkış sebebine ilişkin sorusunu Doğan, "Hacılar köyünden başladığını tespit ettik. Arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışmayı yürütüyorlar. Neticelendiğinde zaten kamuoyunu bilgilendiririz ama öncelikli olarak köylerimiz yanmadan, insanlarımıza herhangi bir zarar gelmeden yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz." şeklinde cevapladı.

Vali Doğan, başka boşatılan köy olup olmadığına ilişkin soruya ise "Şu anda yok. Bayat köyüyle ilgili birtakım tedbirler aldık, takviyeler yaptık. Yangın şu an o tarafa doğru ilerliyor ancak köye ulaşmadan kontrol altına alırız diye ümit ediyorum." cevabını verdi.

Vatandaşlara, resmi makamlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri ve sahadaki ekiplerin uyarılarına eksiksiz şekilde uymaları çağrısı yapan Doğan, Geyve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Doğan'a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, AK Parti Pamukova İlçe Başkanı Aziz Burak Çelik de eşlik etti.

Sakarya'daki yangınının yaklaştığı Bilecik'te tedbirler alındı

Geyve Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırına yaklaştı. Bunun üzerine Valilik koordinasyonunda bölgede çeşitli önlemler alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesinde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, yangını yakından takip ettiklerini, rüzgarın etkisiyle alevlerin kent sınırına girme ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

Yangının öncelikle Ciciler, daha sonra ise Kızılöz köylerini tehdit ettiğini anlatan Sözer, şöyle devam etti:

"Ciciler köyümüz biraz büyük bir yerleşim yeri. Hemen orada tankerlerimiz, arazözlerimiz ve iş makinelerimizle tedbirlerimizi aldık. Rüzgarın etkisiyle artık o bölgeden Kızılöz köyüne doğru yangın yaklaşmaya başladı. Şu an tam sınırımıza dayandı. Ekiplerimizle durumu takip ediyoruz. Kızılöz köyünde tedbiren halkımızı, hayvanlarıyla güvenli alanlara aldık. Bütün ekiplerimiz sahada, önleme ve durdurma çalışmalarına araçlarımızla devam ediyoruz. Şu an rüzgarın etkisi düştü. Bu bizim için büyük bir avantaj. Günün aydınlanmasıyla yine havadan helikopterler söndürme çalışmalarına devam edecek. Araçlarımız da arazide yerlerini aldılar. Olası bir sıçrama anında, ekiplerimiz hemen müdahale edecek. İnşallah sabah yine rüzgar etkisini azaltır ve kısa sürede söndürme çalışmaları tamamlanır."