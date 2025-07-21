LGS'de doğru tercih için ne yapılmalı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayan tercih sürecinde "öğrenci-öğretmen-ebeveyn" işbirliğiyle doğru ve en uygun hedefe ulaşmanın mümkün olduğu bildirildi.

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Üsküdar Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yönetici Yardımcısı Sevgi Toprakyaran, 14 Temmuz itibarıyla tercih döneminin başladığını söyledi.

Tercihlerde istatistikleri iyi okumanın ve yüzdelik dilimlerin önemini anlatan Toprakyaran, "Öğrencilere yüzdelik dilimlerinde kaçar öğrenci olduğunu ve illerindeki yüzdelik dilimlerde durumlarını tespit etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü her ilin kendi içinde farklı bir istatistiksel durumları olacaktır. Büyük şehirlerde daha fazla öğrenci sınava girerken küçük şehirlerde bu daha az oluyor. Oradaki sapmalar daha farklı gerçekleşecektir. Örneğin yüzde 3'lük dilimde bir olan öğrenci İstanbul'daysa belki yüzde 4'lük ya da yüzde 5'lik dilime bile düşebilir. Burada öğrencilerin istatistikleri iyi okuyup özellikle tercih danışmanları, rehber öğretmenlerle görüşerek bu konular hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Tercih danışmanı Toprakyaran, LGS tercihlerinde öğrencilerin tercih sıralamasında yapay zekayı kullanabileceğine değindi.

Yapay zekadan yardım alanların bunu tercih kılavuzdan kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Toprakyaran, "Sadece yapay zekaya güvenmemek lazım. Bu tercih robotları için de geçerli. Tercih robotlarında her zaman kılavuzdan kontrol etmek çok önemli. Ne yazık ki tercihi verdikten sonra değiştirme şansımız olmuyor. " ifadelerini kullandı.

"Öğrenci öğretmen ve ebeveyn ayağı çok önemli"

Aynı üniversite görev yapan tercih ve kariyer danışmanı Ece Tözeniş ise Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezli sınavların ardından tercih sürecinin oldukça heyecanlı geçtiğini anlattı.

Tözeniş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kılavuz yayınlandığını dile getirerek, "Hem okullarındaki rehber öğretmenler hem de Milli Eğitim Bakanlığı pek çok yerde rehberlikle ilgili tercih danışmanlık merkezleri kurdu. Öğrenciler buralardan çok rahatlıkla destek alabilecekler. Bu konuda içleri rahat olsun. Teknik olarak yapabilecekleri her şey konusunda zaten bir yardım alacaklar. Bu konuda asla kendilerini yalnız hissetmeyecekler." dedi.

Şu anda bir heyecan ve kaygının yüksek olduğuna dikkati çeken Tözeniş, öğrencilerin yoğun bir çalışma temposundan sonra şu anda önemli bir karar vereceklerini vurguladı.

Tözeniş, bu süreçte işbirliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Öğrenci, ebeveyn ve öğretmenin üçlü saç ayağını bir araya getirip, karar verdiği zaman bu çok verimli ve en uygunu olacak. Çünkü öğrenci bir liseyi seçtiğinde aslında bir üniversiteyi ve onun bir altında da meslek tercihini yapmış oluyor." diye konuştu.

Okulların bazı günlerde tanıtım günleri olduğunu anlatan Tözeniş, şunları kaydetti:

"Anne, babaların veya büyüklerin fikirleri kıymetli ama kararı en son aşamada çocuğumuza bırakmak gerekiyor. Yani ebeveynler onların yanlarında yürüyüp destek olsunlar. En büyük problem buradan kaynaklanıyor. Anne ve babanın beklentisi ile öğrencinin gösterdiği performans bazen tam uymayabiliyor. O yüzden gerçekten beklentilerimizi de biraz daha gerçekçi tutmamız gerekiyor. Yani mutlaka her anne baba çocuğunu en iyi tanıyandır. O çocuk neler yapabilir, nerelerde başarılı olabilir? Hangi alanlar onu mutlu eder?' sorularının cevabını anne-baba çok iyi bilir. Gerçekten çocuğumuzun performansıyla, yetenekleriyle, yapabilecekleriyle biraz daha destek olmaları gerekiyor. Çünkü diğer taraftan beklentiyi yüksek tuttukları zaman ve performans bunu karşılamadığı zaman maalesef mutsuzluklar yaşanıyor. Anne ve baba da üzgün oluyor ama çocuk kendisinden beklenilenin üzerine çıkmaya çalıştığı zaman bu sefer mutsuz olabiliyor."

"LGS bu işin birinci köprüsü"

Uzman psikolojik danışman Özgür Akoğlan da öğrencilere mümkün olduğu kadar detaylı bir tercih süreci geçirmelerini tavsiye etti.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte araştırma yapmalarının önemine işaret eden Akoğlan, "Bir liste oluşturmalarını ve listeyi kesinlikle en az 2 uzmanın gözetiminde nihayete erdirmelerini istiyoruz. Öğrencilerimiz mümkün olduğu kadar kendilerine en iyi eğitimi verecek liseleri araştırsınlar. Çünkü LGS bu işin birinci köprüsü." bilgisini verdi.

Akoğlan, Milli Eğitim Bakanlığının LGS kapsamındaki merkezi sınavı zorunlu tutmadığını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu sınava girmeyen bir kitle var. O kitle içinde farklı lise programları var. Kendi sınavını yapan liseler var, TÜBİTAK Fen Lisesi gibi, özel kolejler gibi... Aynı zamanda meslek liseleri, imam hatip liseleri var. Bazı meslek liselerinin inanılmaz katkısı var. Örneğin öğrencimiz okuduğu alanla ilgili üniversite okumasa bile iş yeri açma ruhsatı alabiliyor. Yurt dışında staj imkanları da çok fazla geniş. Aynı zamanda genel liseden mezun bir arkadaşımız üniversite sınavına girerken ortaöğretim başarı puanını 60'a kadar alabilirken meslek lisesini bitiren bir arkadaşımız yaklaşık 90'a puanla diğer adayların önüne daha sınava girmeden geçebiliyor."