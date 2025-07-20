"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

Rusya'da bazı milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı

20 Temmuz 2025, Pazar
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulundu.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, yaptığı yazılı açıklamada, Whatsapp'ın "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanan Meta şirketine ait olduğunu belirtti.

 

WhatsApp'ın bu nedenle dost olmayan ülkelere ait kısıtlamalara tabi uygulamaların bulunduğu listeye muhtemelen dahil edileceğini kaydeden Gorelkin, "WhatsApp'ın Rusya pazarını terk etmeye hazırlanmasının zamanı geldi." yorumunda bulundu.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın ülkedeki "kaderinin belirlendiğini" belirterek, "Rusya'nın dijital alanında böyle bir hizmetin varlığı, ulusal güvenliğin ihlalidir. Bu nedenle, kısıtlamalara tabi dost olmayan ülkelerden gelen uygulamalar listesine dahil edilmesi an meselesidir." dedi.

Rusya: Yaptırımlara bağışıklık kazanıp, uyum sağladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’daki bazı milletvekillerinin ülkede WhatsApp’ın engellenmesine yönelik yaptıkları çağrıyı değerlendiren Peskov, “Kendisi popülerlik açısından bir numaralı uygulama konumunda ve tüm hizmetler gibi, Rus yasalarına göre belirli yükümlülükleri vardır. Tüm yasalara uyulmalıdır.” yorumunda bulundu.

AB’nin Rusya’ya yönelik bugün açıkladığı 18’inci yaptırım paketine ilişkin konuşan Peskov, Avrupa’nın Rusya karşıtı çizgisini sürdürdüğünü söyledi.

Peskov, söz konusu yaptırımlara karşı çıktıklarını daha önce de ifade ettiklerine işaret ederek, “Bu yaptırımlar yasa dışıdır. Artık bağışıklık kazanıp, uyum sağladık. Ayrıca her yeni yaptırım paketinin uygulayan ülkelere de olumsuz etkisi var. Bu, iki ucu da keskin bir bıçaktır.” dedi.

Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin de konuşan Peskov, bu ülkedeki Batılı ülkelere ait tüm askeri tesislerin, Rus ordusunun “meşru hedefi” olduğunu söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, tüm yolları kullanarak Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemeye çalışıyor

    ABD'den Suriye'ye güvenlik güçlerini kullanma çağrısı

    Microsoft ve Çin bağlantısı ABD'nin gündeminde

    'Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez'

    Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı

    İngiltere'de on binlerce kişi İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi

    Özyurtseven kardeşlerin biri LGS sınavında diğeri de YKS'de Türkiye birincisi çıkardı

    Suriye: Süveyda il merkezindeki çatışmalar durduruldu

    Eğitimden kopuş - Diploma işe yaramıyor

    Filistinliler için yeni sürgün emri

    AKP ısrar etti, zeytinlikler madene feda edildi

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı

    Çiftçiye yardımda geç kalındı

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz

    Dünya izliyor, somut adım atamıyor! Gazze'de çocuklar "açlıktan ağlıyor"

    BM'den Süveyda çağrısı

    Lübnanlı Dürzi lider Ebi el-Muna: İsrail fitne tohumu ekmeye çabalıyor

    Gazze'deki şehit sayısı son 48 saatte 98 artarak 58 bin 765'e yükseldi

    Artacak sıcaklıklar için Orman Genel Müdürlüğü uyardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Filistinliler için yeni sürgün emri
    Genel

    Bahçeli: Devlet pazarlık yapmaz
    Genel

    Çiftçinin alın teri gümrükte sıfırlandı
    Genel

    Özyurtseven kardeşlerin biri LGS sınavında diğeri de YKS'de Türkiye birincisi çıkardı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Çiftçiye yardımda geç kalındı
    Genel

    Eğitimden kopuş - Diploma işe yaramıyor
    Genel

    Aliyev: Ukraynalılar teslim olmamalı
    Genel

    ABD'den Suriye'ye güvenlik güçlerini kullanma çağrısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.