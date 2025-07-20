Rusya'da bazı milletvekillerinden "WhatsApp engellensin" çağrısı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan bazı milletvekilleri, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulundu.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, yaptığı yazılı açıklamada, Whatsapp'ın "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanan Meta şirketine ait olduğunu belirtti.

WhatsApp'ın bu nedenle dost olmayan ülkelere ait kısıtlamalara tabi uygulamaların bulunduğu listeye muhtemelen dahil edileceğini kaydeden Gorelkin, "WhatsApp'ın Rusya pazarını terk etmeye hazırlanmasının zamanı geldi." yorumunda bulundu.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın ülkedeki "kaderinin belirlendiğini" belirterek, "Rusya'nın dijital alanında böyle bir hizmetin varlığı, ulusal güvenliğin ihlalidir. Bu nedenle, kısıtlamalara tabi dost olmayan ülkelerden gelen uygulamalar listesine dahil edilmesi an meselesidir." dedi.

Rusya: Yaptırımlara bağışıklık kazanıp, uyum sağladık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya’daki bazı milletvekillerinin ülkede WhatsApp’ın engellenmesine yönelik yaptıkları çağrıyı değerlendiren Peskov, “Kendisi popülerlik açısından bir numaralı uygulama konumunda ve tüm hizmetler gibi, Rus yasalarına göre belirli yükümlülükleri vardır. Tüm yasalara uyulmalıdır.” yorumunda bulundu.

AB’nin Rusya’ya yönelik bugün açıkladığı 18’inci yaptırım paketine ilişkin konuşan Peskov, Avrupa’nın Rusya karşıtı çizgisini sürdürdüğünü söyledi.

Peskov, söz konusu yaptırımlara karşı çıktıklarını daha önce de ifade ettiklerine işaret ederek, “Bu yaptırımlar yasa dışıdır. Artık bağışıklık kazanıp, uyum sağladık. Ayrıca her yeni yaptırım paketinin uygulayan ülkelere de olumsuz etkisi var. Bu, iki ucu da keskin bir bıçaktır.” dedi.

Ukrayna’daki gelişmelere ilişkin de konuşan Peskov, bu ülkedeki Batılı ülkelere ait tüm askeri tesislerin, Rus ordusunun “meşru hedefi” olduğunu söyledi.