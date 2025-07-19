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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Artacak sıcaklıklar için Orman Genel Müdürlüğü uyardı

19 Temmuz 2025, Cumartesi 14:08
Orman Genel Müdürlüğü, 19-25 Temmuz’da sıcaklıkların 6-12 derece artacağını belirterek, orman yangınlarına karşı anız yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve açık alanda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek riskli döneme girildiği bildirildi.

Mevsim normallerinin üzerinde artması beklenen sıcaklıklara dikkat çekilen açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6-12 derece artması bekleniyor. Artan sıcaklık, düşük nem ve rüzgarla birleşince dünya genelinde orman yangınları çok hızlı ve yüksek enerjiyle yayılıyor. Erken müdahalelere rağmen kontrol altına almak güçleşiyor. Bu süreçte anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğuna değinilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir anlık dikkatsizliğiniz afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir. Yangınları birlikte söndürebiliriz. Hem de daha başlamadan."

AA

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