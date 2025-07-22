Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O gün yeryüzü de başka bir şekle girer, gökler de. Sonra bütün varlıklar bir olan ve kudreti her şeye yeten Allah’ın huzuruna çıkar. İbrahim Suresi: 48 HADİS: Kişide bulunabilen en kötü vasıf, hırsa sürükleyen cimrilik ve aşırı korkaklıktır. Camiü’s-Sağir, No: 2441

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