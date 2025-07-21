Bu yasa bir çevre katliamıdır - Madenler şirketlere peşkeş çekildi - Adrese teslim düzenleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zeytinlikleri madenciliğe açacak kanuna ilişkin olarak şunları kaydetti:

AKP ısrar etti, zeytinlikler madene feda edildi

“Köylülerimizin meclis kapısında, STK’larımızın meydanlarda, vekillerimizin TBMM’de karşı çıktığı Maden Yasası, tüm itirazlara rağmen iktidarın oylarıyla kabul edildi. Ormanlarımızı, zeytinliklerimizi, meralarımızı talana açan bu yasa, bir doğa katliamıdır. Köylülerimizin yurtlarından edileceği, zeytinliklerin yok edileceği hiçbir yasa, vatandaşın ve ülkemizin lehine olamaz.

İktidar, doğal zenginlikleri rant ve talan alanı olarak görmeye son vermelidir. Yangınların her geçen gün azalttığı ormanlarımız, madencilik kisvesi altında yok edilmemelidir. Mücadelemiz devam edecek.”

Ankara - Anka

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Madenler şirketlere peşkeş çekildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin olarak, “1978, Sayın Bülent Ecevit, Türk madenlerinin hepsini kamulaştırmıştı. Kenan Evren bu kararı kaldırdı, tekrar şirketlere verdi. Kenan Evren’den beter bir yapı, zihniyet bugün altın, kömür kaynaklarını, tüm madenleri yabancı şirketlere, Kanadalılara, yerli şirketlere peşkeş çekti. Bunun için de yoğun bir mücadele verdi. AK Parti grubu, dün bize saldırdı. Dün kadın milletvekilleri saldırdı. Milletvekillerimizin canına kastetti. Oysa ne Soma’da, ne Kartalkaya’da, ne Çorlu tren kazasında bu olayın faillerine saldırmamışlardı. Dediğim gibi, yazıklar olsun. Biz direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankara - Anka

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“Adrese teslim düzenleme”

Saadet Partili Yeni Yol Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, teklifin içeriğinde Muğla’daki bir termik santralin kömür sahalarıyla ilgili özel bir düzenleme yer aldığını belirterek, bunun “adrese teslim düzenleme” anlamına geldiğini söyledi. Kaya, teklifin ÇED raporu zorunluluğunun fiilen ortadan kaldırılmasına, kurul yetkilerinin tamamen Cumhurbaşkanı’na devredilmesine ve acele kamulaştırma yetkisinin genişletilmesine yol açacağını söyledi. Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç da düzenlemenin çevre katliamına ve sermaye vesayetine hizmet ettiğini kaydederek, “Mera bir kere elden giderse geri dönmez, zeytin ağacı bir kere kesilirse yerine dikilen aynı meyveyi vermez, orman bir kere yok olursa yerine gelen aynı kuşu getirmez. İktidardan zeytin ağacına, yaşamına saygı bekliyoruz” dedi.

Ankara - Anka