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21 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Sırbistan'da yüksek sıcaklık alarmı

21 Temmuz 2025, Pazartesi 13:35
Sırbistan'da 5 gün boyunca etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildi, vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı.

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsü (RHMZ) tarafından yapılan açıklamada, bu hafta hava sıcaklığının ülke genelinde 32 ila 42 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

 

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle ülke genelinde kırmızı alarm verildiği bildirilen açıklamada, cuma günü hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseleceği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlara öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları tavsiye edilirken, başkent Belgrad'da bu sabah hava sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı da sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları önümüzdeki günlerde yangın çıkma ve yayılma riskine karşı uyardı.

Acil Durumlar Dairesi İtfaiye ve Kurtarma Birimleri Müdür Yardımcısı Milos Milenkovic, ulusal basına yaptığı açıklamada, haziran ve temmuz aylarında orman yangınlarında yüzde 284 artış yaşandığına dikkati çekerek, açık alanda 4 yangının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Geçen aylarda yüksek sıcaklıklara bağlı olarak çıkan yangınlarda 15 kişinin kurtarıldığını ifade eden Milenkovic, yangınların en büyük sebebinin "insan faktörü" olduğunun altını çizdi.

AA

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