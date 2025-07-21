Eski tip ehliyetler için "son 10 gün"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin 10 gün içinde yenilenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Eski tip sürücü belgesine sahip olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı yapılan paylaşımda, eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebileceği belirtildi. Eski tip sürücü belgelerinin bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilenebileceğinin aktarıldığı paylaşımda, 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya çıkacağına işaret edildi. AA

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