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22 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

İsrail’in suçuna ortak olmayın

22 Temmuz 2025, Salı 00:35
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini İsrail’e gerekli baskının yapılmamasının, “Filistinlilerin aç bırakılması suçuna ortaklık” anlamına geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini  X platformundan yaptığı paylaşımda, “Gazzeli UNRWA çalışanlarından ‘Çocuklarıma yemek arıyorum ama hiçbir şey yok.’ şeklinde her gün aynı mesajı alıyoruz.” ifadesini kullandı. “Böyle ümitsiz bir mesaja insan nasıl cevap verebilir ki utanç verici bir durum, insanın acizlik hislerini iki kat artırıyor.” diyen Lazzarini, Gazze’de kalan UNRWA çalışanlarından gelen açlık mesajlarına ilişkin duygularını paylaştı.

İsrail’i zorlayacak siyasi iradeye ihtiyaç var

Lazzarini, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yiyecekler yalnızca birkaç kilometre uzakta. UNRWA’nın Gazze dışında Gazze halkına gelecek 3 ay boyunca yetecek gıda maddesi stokları var. Ancak bizlere 2 Mart’tan bu yana hiçbir yardım sokmamıza izin verilmedi” “Eylemsizlik, insanlığımızı kaybettiren bir suç ortaklığıdır” değerlendirmesini paylaşan Lazzarini, Gazze Şeridi’ne insanî yardımların girişine izin vermesi için İsrail’i zorlayacak siyasî iradeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

AA

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