ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

'Batı Şeria, 1967’den bu yana ''en kötü'' insani krizi yaşıyor'

24 Ocak 2026, Cumartesi 01:48
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Batı Şeria, 1967’den bu yana en kötü insani krizi yaşıyor.” ifadesini kullandı.

İsrail’in “Demir Duvar” adlı askeri operasyonunun başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Batı Şeria’nın kuzeyindeki mülteci kamplarından 33 bin kişinin hala zorla yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Lazzarini, İsrail güçlerinin kampların geniş alanlarını yıkmayı sürdürdüğünü ve bunun bu toplulukların yeniden toparlanma imkanını daha da azalttığını kaydetti.

Lazzarini, UNRWA ekiplerinin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişim için alternatifleri bulunmayan ve yoksulluğa itilen yeni yerinden edilmiş Filistinli mültecilere destek vermek amacıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ajansın faaliyetlerini sürdürebilmesi için uluslararası toplumun siyasi ve mali desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Lazzarini, “UNRWA çalışmalarına devam ediyor ancak bunu sürdürebilmek için üye devletlerin kesintisiz desteğine ihtiyacımız var.” dedi.

Filistin yönetimine göre İsrail, Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlatmasının ardından Batı Şeria’yı fiili olarak ilhak etme yönündeki uygulamalarını hızlandırdı. Bu süreçte ev yıkımları, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu durumun iki devletli çözüm temelindeki barış ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere, mülklerine ve geçim kaynaklarına yönelik saldırılarında son dönemde ciddi artış yaşanıyor.

Gazze’de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da 1100’den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

AA

