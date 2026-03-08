Bile isteye öldürdüler

Uydu görüntüleri, İran’ın Minab şehrindeki bir kız okulunun çevresinin birden fazla noktadan vurulduğunu ortaya koydu. Analizler, bölgenin bilinçli şekilde hedef alındığına işaret ediyor.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

Uydu fotoğrafları İran’daki kız okulunun defalarca vurulduğunu gösteriyor. İranlı yetkililer ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat Cumartesi günü bir okulun vurulduğunu ve 168 kişinin öldüğünü söylemişti. Uydu görüntüleri analizi, saldırıda okulun çevresinde birden fazla noktanın isabet alındığını ve yanık izi olduğunu, okulun da birden çok kez vurulduğunu gösteriyor. Teyitli videolar ve uydu görüntüleri, ülkenin güneyindeki Minab şehrinde Şacereh Tayebeh ilkokulu ve bitişiğindeki İran Devrim Muhafızları (IRGC) üssü çevresinde geniş çaplı hasar olduğunu gösteriyor.

Aynı anda birden fazla saldırı

Mühimmat uzmanı N. R. Jenzen Jones’a göre bu durum, bölgenin “aynı anda birden fazla saldırıya maruz kaldığına” da işaret ediyor. Görüntüde iki hasarlı bina açıkça görülüyor.

Biri tamamen yerle bir olmuş, diğeri ise kısmen çökmüş okul binası. Saldırıların hemen ardından çekilen teyitli görüntülerde, panik içinde ailelerin çığlık attığı ve insanların enkaz altında kurbanları aradığı görülebiliyor.

Bu bölgeye kasten saldırılmış

Oregon State Üniversitesi’nden uydu görüntüsü uzmanı Jamon Van den Hoek, “Bu kadar çok çarpma noktasının birbirine bu kadar yakın olması, birbirine yakın bir veya daha fazla hedef olduğunu düşündürüyor” diyor: “Görünüşe göre bu bölgeye kasten saldırmışlar ama neyi vurmayı amaçladıklarını bilmiyoruz.” Haber Merkezi

180 çocuk katledildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında can veren çocukların sayısının "yaklaşık 180 civarında" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, ölenler arasında 28 Şubat’ta bir ilkokula düzenlenen saldırıda can veren 168 kız çocuğunun da bulunduğunu vurguladı. ABD-İsrail saldırılarının İran'da pek çok çocuğun da yaralanmasına sebep olduğunu aktaran Dujarric, bu sayının ölen çocuklardan "çok daha fazlasına" karşılık geldiğini dile getirdi.