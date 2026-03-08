"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Bile isteye öldürdüler

08 Mart 2026, Pazar 03:18
Uydu görüntüleri, İran’ın Minab şehrindeki bir kız okulunun çevresinin birden fazla noktadan vurulduğunu ortaya koydu. Analizler, bölgenin bilinçli şekilde hedef alındığına işaret ediyor.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM! - 170 “Cennet kuşu” kasten vuruldu

 

Uydu fotoğrafları İran’daki kız okulunun defalarca vurulduğunu gösteriyor. İranlı yetkililer ABD ve İsrail tarafından 28 Şubat Cumartesi günü bir okulun vurulduğunu ve 168 kişinin öldüğünü söylemişti. Uydu görüntüleri analizi, saldırıda okulun çevresinde birden fazla noktanın isabet alındığını ve yanık izi olduğunu, okulun da birden çok kez vurulduğunu gösteriyor. Teyitli videolar ve uydu görüntüleri, ülkenin güneyindeki Minab şehrinde Şacereh Tayebeh ilkokulu ve bitişiğindeki İran Devrim Muhafızları (IRGC) üssü çevresinde geniş çaplı hasar olduğunu gösteriyor. 

Aynı anda birden fazla saldırı

Mühimmat uzmanı N. R. Jenzen Jones’a göre bu durum, bölgenin “aynı anda birden fazla saldırıya maruz kaldığına” da işaret ediyor. Görüntüde iki hasarlı bina açıkça görülüyor.

Biri tamamen yerle bir olmuş, diğeri ise kısmen çökmüş okul binası. Saldırıların hemen ardından çekilen teyitli görüntülerde, panik içinde ailelerin çığlık attığı ve insanların enkaz altında kurbanları aradığı görülebiliyor.

Bu bölgeye kasten saldırılmış 

Oregon State Üniversitesi’nden uydu görüntüsü uzmanı Jamon Van den Hoek, “Bu kadar çok çarpma noktasının birbirine bu kadar yakın olması, birbirine yakın bir veya daha fazla hedef olduğunu düşündürüyor” diyor: “Görünüşe göre bu bölgeye kasten saldırmışlar ama neyi vurmayı amaçladıklarını bilmiyoruz.” Haber Merkezi

180 çocuk katledildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında can veren çocukların sayısının "yaklaşık 180 civarında" olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, New York’taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirdi.

Dujarric, ölenler arasında 28 Şubat’ta bir ilkokula düzenlenen saldırıda can veren 168 kız çocuğunun da bulunduğunu vurguladı. ABD-İsrail saldırılarının İran'da pek çok çocuğun da yaralanmasına sebep olduğunu aktaran Dujarric, bu sayının ölen çocuklardan "çok daha fazlasına" karşılık geldiğini dile getirdi.

AA

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bile isteye öldürdüler

    ABD-İsrail çetesini kim durduracak?

    Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

    İspanya’dan sonra İtalya’dan da rest

    BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

    1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacak

    Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

    Cesur yürek Sanchez

    Netanyahu ile arana mesafe koy

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bile isteye öldürdüler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.