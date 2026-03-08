Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yemin olsun ki Biz bu Kur’ân’da her türlü manayı çeşitli şekillerde açıklamışızdır. Yine de insanların çoğu inkârda direndiler. İsrâ Suresi: 89 HADİS: Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibadet etmek için öğlen uykusundan yardım isteyiniz. Camiü’s-Sağir, No: 567

