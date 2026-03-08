"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

08 Mart 2026, Pazar
Günün ayet ve hadisi.

AYET:

Yemin olsun ki Biz bu Kur’ân’da her türlü manayı çeşitli şekillerde açıklamışızdır. Yine de insanların çoğu inkârda direndiler.

İsrâ Suresi: 89

HADİS:

Gündüz oruç tutmak için sahur yemeğinden; gece kalkıp ibadet etmek için öğlen uykusundan yardım isteyiniz.

Camiü’s-Sağir, No: 567

    Bile isteye öldürdüler

    ABD-İsrail çetesini kim durduracak?

    Hürmüz Boğazı’nda ‘21 gün’ alarmı: Kriz aşılmazsa ‘sistemik çöküş’ başlayacak

    İspanya’dan sonra İtalya’dan da rest

    BM: Gazze hâlâ bombardıman altında

    1 Nisan'a kadar ceza uygulanmayacak

    Saldırı gelmediği sürece komşu ülkeler vurulmayacak ve füze fırlatılmayacak

    Cesur yürek Sanchez

    Netanyahu ile arana mesafe koy

    ABD/İsrail’in İran saldırılarının Çin için anlamı-1

    Trump: İran’da yeni lideri biz seçelim!

    "Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı"

    Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, İsrail tarafından ifade vermeye çağrıldı

    "Küba da çok yakında düşecek"

    Çin muhtemel arz şokuna karşı tedbirler alıyor

    Sri Lanka ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı

    Küresel çete, İran'daki ilkokula donanma üssüyle aynı anda saldırdı

    ABD ordusunun mühimmat stoku gündemde

    Antalya Kaş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

