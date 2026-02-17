"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

"Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"

17 Şubat 2026, Salı 15:10
İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin bölgeye gönderdiği uçak gemisine atıfta bulunarak, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." dedi.

İran devlet televizyonu IRIB'e göre, Hamaney, Cenevre'de İran ile ABD heyetlerinin 2'nci tur müzakerelere başladığı saatlerde Tahran'daki yerleşkesinde halka seslendi.

Hamaney, "ABD Başkanı, son konuşmalarından birinde, 'Amerika, 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadı' demiş. Adeta kendi halkına şikayette bulunmuş. Bu iyi bir itiraftır. Ben de diyorum ki; sen de bu işi yapamayacaksın." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ordumuz dünyanın en güçlü ordusudur." dediğini hatırlatan Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin müzakerenin sonucunu baştan belirlediğini belirten Hamaney şunları kaydetti:

"Gelin nükleer enerjiniz hakkında müzakere edelim ve müzakerenin sonucu sizin bu enerjiye sahip olmamanız olsun, diyorlar. Müzakerenin sonucunu baştan belirlemek yanlış ve ahmakça bir iştir. Sen diyorsun ki gel şu konu hakkında konuşalım, anlaşmaya varalım; o halde neden sonucu önceden belirliyorsun ve mutlaka şu sonuca ulaşmalıyız diyorsun? Bu ahmakçadır. ABD başkanları, bazı senatörler ve diğer yetkililer bu ahmakça işi yapmaktadırlar."

ABD-İran müzakereleri 2'nci turu Cenevre'de başladı

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlarken, görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile öğle saatlerinde bir araya geldi.

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında mesaj alışverişiyle dolaylı görüşmeler Umman'ın Cenevre'deki Büyükelçiliğinde başladı.

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025’te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıdı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff temsil ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

    Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

    İngiltere kısa süre içinde 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek

    Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 3 işçiden biri kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden Ramazan Bayramı'nda ders koyan okullara tepki

    Ordu içinde ordu

    Anaparadan çok faiz ödeyeceğiz

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında

    NATO: Savaş bittikten sonra Rusya daha tehlikeli hale gelecek

    "İslam dünyası, toparlanıp bir olduğunda Gazze'nin yarası şifa bulacaktır"

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz
    Genel

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor
    Genel

    British rapper converts to Islam
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    The famous Fibonacci spiral pattern appears in
    Genel

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan
    Genel

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"
    Genel

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.