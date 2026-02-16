Anaparadan çok faiz ödeyeceğiz

Hazine’nin önümüzdeki üç aylık borç takviminde faiz yükü dikkat çekiyor. Özellikle Mart ayında hem iç, hem dış borçta faiz ödemeleri ana parayı aşacak.

Hayat pahalılığı altında ezilen emekli ve asgarî ücretli için bütçede ayrılmayan kaynak faiz baronlarına aktı. Ekonomi yönetiminin TÜFE, altın ve yabancı para gibi araçlarla yaptığı borçlar için sadece bir ayda 454 milyar lira faiz ödemesi yapıldı. Yıl boyunca 2.3 trilyon lira daha ödenecek. Martta ise 6 milyarlık dış borç için 30 milyarlık faiz ödemesi olacak.

Ekonomi profesörü Hakkı Hakan Yılmaz da yaptığı çarpıcı hesaplama ile durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Yılmaz, Hazine’nin 2024-2025’te yaptığı altın borçlanmasına 2026’da bugünkü ons fiyatlarıyla 17-20 milyar dolar faiz ödeneceğini hesapladı. Yılmaz, bunun, dolar bazında yüzde 65’lere varan fahiş bir faiz maliyeti anlamına geldiğini de kaleme aldı.

Martta dikkat çeken faiz tablosu

Ocak ayında yüklü faiz ödemesi yapan Hazine’nin Şubat ve Mart aylarında da yoğun bir ödeme trafiği görülüyor. Şubat ayında 656,6 milyar liralık iç borç, 116,8 milyar liralık da dış borç ödemesi yapılacak. Şubat ayında yapılacak ödemelerin 501,8 milyar lirası ana para, 154,8 milyar lirası faiz ödemesi olarak yansıyacak. Dış borç ödemesinin de 87,8 milyar lirası ana para 28,9 milyar lirası faiz ödemesi olacak.

Karar’ın haberine göre, Mart ayında yapılacak 389,8 milyar liralık iç borcun 118,3 milyar lirası ana para 201,5 milyar lirası yine faiz ödemesi olarak karşımıza çıkacak. Bu ay yine ana paradan daha çok faiz ödemesi yapılacak. Aynı ay dış borç için yapılacak ana para ödemesi 6,1 milyar lira iken faiz ödemesi 30,2 milyar lira ile dikkat çekici seviyelerde gerçekleşecek.