"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Francesca Albanese'ye destek devam ediyor

17 Şubat 2026, Salı 10:37
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik bazı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

İİT’den Francesca Albanese’ye destek
Albanese yalnız değil!
Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

 

Lazzarini, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları süresince insan hakları ihlallerini dile getirenleri itibarsızlaştırmayı ve susturmayı amaçlayan koordineli kampanyaların sıkça görüldüğünü belirtti.

UNRWA Genel Komiseri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından işgal altındaki Filistin topraklarını izlemekle görevlendirilen bağımsız uzman Albanese'ye yönelik son saldırıların, onun sesini susturmayı ve sınırlı sayıdaki bağımsız insan hakları raporlama mekanizmalarını zayıflatmayı hedeflediğini ifade etti.

Lazzarini, "Sahte haberler ve kötü niyetli dezenformasyon kampanyalarına karşı tutumumuz, ahlaki duruşumuzu ortaya koyar." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonu Fransız Milletvekili Yadan başlattı

Fransız Milletvekili Caroline Yadan, 11 Şubat'ta Mecliste Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'a hitabında, Katar'da Al Jazeera tarafından 7 Şubat'ta düzenlenen forum kapsamında Albanese'nin "İsrail'i insanlığın ortak düşmanı olarak nitelendirdiğini" ileri sürerek "Sayın Bakan, Albanese'nin her türlü BM görevinden derhal alınması için Fransa'nın sesini duyuracağını teyit eder misiniz?" sorusunu yöneltmişti.

Barrot ise Yadan'a yanıtında, "Fransa, Francesca Albanese'nin İsrail hükümetine değil (ki İsrail hükümeti eleştirilebilir) bir halk ve ulus olarak İsrail'i hedef alan ölçüsüz ve sorumsuz sözlerini hiçbir çekince olmaksızın kınamaktadır." diyerek, Albanese'in istifa etmesini istemişti.

Dezenformasyona Almanya, Avusturya ve İtalya da itibar ederek Albanese'ye tepki göstermişti.

Fransa'da üst düzey siyasetçilerin, Albanese'yi ifadelerini çarpıtarak dezenformasyon yaymasına karşı iki ayrı suç duyurusunda bulunulmuştu.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak, 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez da, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 307
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

    Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

    İngiltere kısa süre içinde 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek

    Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 3 işçiden biri kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden Ramazan Bayramı'nda ders koyan okullara tepki

    Ordu içinde ordu

    Anaparadan çok faiz ödeyeceğiz

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında

    NATO: Savaş bittikten sonra Rusya daha tehlikeli hale gelecek

    "İslam dünyası, toparlanıp bir olduğunda Gazze'nin yarası şifa bulacaktır"

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Denetim yok, sanayiyi kaybederiz
    Genel

    Francesca Albanese'ye destek devam ediyor
    Genel

    British rapper converts to Islam
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    The famous Fibonacci spiral pattern appears in
    Genel

    Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda heyelan
    Genel

    "Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır"
    Genel

    BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.