"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

16 Şubat 2026, Pazartesi 21:21
Yunanistan'ın, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu toplantısına "gözlemci" statüsünde katılacağı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, haftalık olağan basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Barış Kurulu'na ülkesinin katılımına ilişkin soruları yanıtladı.

Marinakis, Yunanistan'ın 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenecek toplantıya "gözlemci" statüsünde katılma kararı aldığını aktararak, toplantıda Yunanistan'ı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis'in temsil edeceğini belirtti.

Yunanistan'ın, Gazze'nin yeniden yapılandırılması süreci için istikrar gücüne de dahil olmak istediğini vurgulayan Marinakis, ülkesinin herhangi bir barış gücünde yer almasının temel önkoşulu olarak bu oluşumun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2803 numaralı kararı çerçevesinde olması gerekliliğine işaret etti.

AA

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na "gözlemci" olarak katılacak

    İngiltere kısa süre içinde 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirecek

    Zonguldak'ta özel maden ocağında göçük: 3 işçiden biri kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden Ramazan Bayramı'nda ders koyan okullara tepki

    Ordu içinde ordu

    Anaparadan çok faiz ödeyeceğiz

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında

    NATO: Savaş bittikten sonra Rusya daha tehlikeli hale gelecek

    "İslam dünyası, toparlanıp bir olduğunda Gazze'nin yarası şifa bulacaktır"

    Güney Afrika'da ''şap salgını'' alarmı: "Ulusal afet hali" ilan edildi

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek

    Savunma hakkına dokunulmamalı

    Zamlar Ramazan dinlemedi

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

    Yeni Asya okuyucu ziyaretleri - Genç esnaf: Beni mutlu ettiniz

    Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria kararını en güçlü biçimde kınadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?
    Genel

    Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış
    Genel

    Galatasaray, son 16 için Juventus karşısında
    Genel

    ‘Bırak Şimdi’ çağrısı: İlk 1000 kişiye hediyeler var - 'Ramazan, bağımlılığı yönetebileceğini gösterir'
    Genel

    Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok
    Genel

    Savunma hakkına dokunulmamalı
    Genel

    İİT’den Francesca Albanese’ye destek
    Genel

    Zamlar Ramazan dinlemedi
    Genel

    Trump: Gazze Barış Kurulu üyeleri Gazze için 5 milyar dolar vadetti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.