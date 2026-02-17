"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 56

Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

17 Şubat 2026, Salı 00:02
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’de fiyatlamaların kontrol edilmediğini, maliyet bazlı çalışma yapılmadığını söyledi.

Özdemir, “Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor. Ocak ayında beklenenin üstünde bir enflasyon çıktığını, Şubat’ta da Ramazan ayı olması dolayısıyla yüksek geleceğini dile getiren Özdemir, yıl sonunda yüzde 23-25 bandında enflasyon öngördüklerini vurguladı. Başkan Özdemir, Çin’in artan otomotiv, demir çelik, elektronik dahil birçok sektörde artan ağırlığına dikkat çekerek, tedbir alınması gerektiğini belirtti. Nefes’in haberine göre Başkan Özdemir, “Aksi halde sanayiyi kaybederiz” ifadelerini kullandı.

  • Fahri

    17.02.2026 09:39:53

    Doğru söylüyor

