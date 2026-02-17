Denetim yok, sanayiyi kaybederiz

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’de fiyatlamaların kontrol edilmediğini, maliyet bazlı çalışma yapılmadığını söyledi.

Özdemir, “Memlekette kimse 1 kilo dondurmanın maliyeti nedir diye sormuyor. Aynı çayı bir yerde 500 liraya başka bir yerde 5 liraya içmek normal değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyat makası yok. Bu makasa dönük tek bir denetleme ve çalışma yapılmıyor. Ocak ayında beklenenin üstünde bir enflasyon çıktığını, Şubat’ta da Ramazan ayı olması dolayısıyla yüksek geleceğini dile getiren Özdemir, yıl sonunda yüzde 23-25 bandında enflasyon öngördüklerini vurguladı. Başkan Özdemir, Çin’in artan otomotiv, demir çelik, elektronik dahil birçok sektörde artan ağırlığına dikkat çekerek, tedbir alınması gerektiğini belirtti. Nefes’in haberine göre Başkan Özdemir, “Aksi halde sanayiyi kaybederiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

