Ordu içinde ordu

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren SDG lideri Mazlum Abdi, DW’ye yaptığı açıklamada SDG’nin Suriye ordusuna katılımının nasıl olacağına ilişkin detaylar verdi.

Abdi, “PKK ile Türk devleti arasındaki görüşmelerin, Kürt meselesi ve Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye devletiyle entegrasyon süreci üzerinde olumlu bir etkisi var” diye konuştu. Mazlum Abdi, SDG ile Suriye devleti arasında yakın zamanda gerçekleşen mutabakatlarda “Abdullah Öcalan’ın olumlu rolü” olduğunu dile getirdi. Şam yönetimi ile 29 Ocak’ta imzaladıkları son anlaşmaya dair de değerlendirmede bulunan Abdi, “SDG’nin feshedilmesi değil, Suriye Savunma Bakanlığı bünyesine entegre edilmesi kararlaştırıldı” dedi. Abdi’nin verdiği bilgiye göre, SDG güçleri “dört tugay halinde” orduya katılacak. Haber Merkezi

