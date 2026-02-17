BM: Epstein belgeleri insanlığın vicdanını sarstı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin insanlığın vicdanını sarstığını belirterek, “Hükümetlerin failleri hesap verebilir hale getirmek için kararlı bir şekilde hareket etmesi şart” açıklamasında bulundu.

BM raportörlerinden yapılan açıklamada, Epstein belgelerinden uzaklaşmanın zamanının geldiği yönündeki herhangi bir önerinin” kabul edilemeyeceğinin altı çizilerek, bu tutumun mağdurlara karşı sorumluluk eksikliğini temsil ettiği belirtildi. “İlgili kişilerin istifaları tek başına cezaî sorumluluğun yerini tutamaz.” görüşüne yer verilen açıklamada, bazı hükümetlerin dosyalarda adı geçen mevcut ve eski yetkililer ile özel kişileri soruşturma adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve diğer ülkelere de aynı adımı atma çağrısı yapıldı. AA

