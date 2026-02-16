İİT’den Francesca Albanese’ye destek

İslâm İşbirliği Teşkilatı Cenevre Grubu, Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’ye yönelik bazı Avrupa ülkelerinden gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Albanese yalnız değil!

Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın İİT Grubu, x hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Albanese’nin açıklamalarının çarpıtılmaya çalışıldığını ve güvenilirliğinin zedelenmesinin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin bütünlüğü ile yetkisini zayıflatma riski taşıdığını belirtti. Açıklamada, Albanese’ye yöneltilen iddiaların asılsız olduğu ve kendisine atfedilen bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. BM raportörüne karşı bu tür yanlış bilgilerin yayılmasının, uluslararası hukuka uygun şekilde görevlerini yerine getiren bağımsız bir yetkiliyi itibarsızlaştırmayı amaçlayan haksız bir kampanyaya katkıda bulunduğu bildirildi. AA

