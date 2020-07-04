"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da tablo günden güne ağırlaşıyor

04 Temmuz 2020, Cumartesi 10:44
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1290, Meksika'da 654, Hindistan'da 444 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1290 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1290 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 63 bin 174'e, vaka sayısı da 42 bin 223 artarak 1 milyon 539 bin 81'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 310 bin 702 vaka ve 15 bin 694 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 500 kişinin ölümüne neden olan virüs, 118 bin 956 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü, mayısta 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıklamıştı

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 843'e yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 654 artarak 29 bin 843'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 740 artışla 245 bin 251'e çıktı. 

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 147 bin 205 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle ölmüştü.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 669'a çıktı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 444 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 669'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 721 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 649 bin 889'a çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 394 bin 319 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 228
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplam vaka sayısı 11 milyon 205 bini geçti

    Türkiye'den Mısır'a tepki

    Rusya'da ölü sayısı 10 bin 27'ye yükseldi

    Kovid-19 bu şekilde görüntülendi

    MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu bilgilendirmesi

    Çorum'da 'aslan' arama çalışmaları sonlandırıldı

    Lunaparklar ve tematik parklar da açılıyor

    Brezilya, Meksika ve Hindistan'da tablo günden güne ağırlaşıyor

    Hakkari'de de maske takmak artık zorunlu

    Sakarya'da hasar ortaya çıktı

    Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden kaçakçılar 30 yıl sonra yakalandı

    Bu ihmalin sorumlusu kim?

    Esnaf ayakta zor duruyor

    Tarımda lâfla peynir gemisi yürümüyor

    Çin’e yaptırım kararı TBMM’den çıkmalıydı

    Sosyal medyayı otoriter rejimler yasaklıyor

    Heykeller depoya

    Herkes örnek alsın

    "60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değerler ters-yüz edilince
    Faruk ÇAKIR

    Z kuşağı ve eğitim
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu, korkunç bir rakam değil mi?
    Cevher İLHAN

    “Müjde; zam yok!”muş…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu ihmalin sorumlusu kim?
    Yasemin YAŞAR

    Kusuru örtmenin yolu onu görmektir
    H. Muharrem OKUR

    “Medrese-i Yusufiye kitabı” ile yangınları söndürelim
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Hak etmeden gelen, hak ettiği ile gider

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.