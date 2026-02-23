Bu ne hadsizlik!

Filistin, Mısır ve İİT, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mıke Huckabee’nin İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının “kabul edilebilir” olacağı yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Filistin, Mısır ve İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin İsrail’in Orta Doğu’nun tamamı üzerinde kontrol kurmasının “kabul edilebilir” olacağı yönündeki ifadelerine tepki göstererek açıklamaları kınadı. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin “dinî ve tarihî gerçeklerle, uluslararası hukukla çeliştiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Şeria’nın ilhakını reddeden açıklamalarıyla da ters düştüğü” belirtildi.

Kabul edilemez ve provokatif

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Huckabee’nin açıklamalarının devletlerin egemenliğine yönelik açık bir saldırı çağrısı niteliği taşıdığı, kabul edilemez ve provokatif olduğu kaydedildi. Söz konusu açıklamaların, “İsrail’in soykırım ve zorla yerinden etme politikalarını sürdürmesine, ilhak ve ayrımcı genişleme planlarını Filistin halkına karşı hayata geçirmesine destek anlamı taşıdığı” belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun bu planları bütünüyle reddettiği ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’nın uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin toprağı olarak tanıdığı vurgulandı.

Soykırıma teşvik

İslâm İşbirliği Teşkilatı da açıklamaya tepki gösterdi. İİT’nin açıklamasında ABD’nin İsrail Büyükelçisi’nin açıklamalarının “tehlikeli ve sorumsuz” olduğu ve kınadığı kaydedildi. İİT’nin açıklamasında “bu aşırı ideolojik söylemin radikalizmi besleyeceği ve İsrail işgalini, zorla yerinden etme, yerleşim faaliyetleri, ilhak ve işgal altındaki Filistin topraklarını fiilen ilhak etme girişimleri gibi hukuka aykırı uygulamalarını sürdürmeye teşvik edeceği” uyarısında bulunuldu.

Uluslararası hukuka aykırı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Huckabee’nin açıklamalarının kınandığı, Tel Aviv yönetiminin Filistin ve Arap toprakları üzerinde herhangi bir egemenliğinin bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, Huckabee’nin sözlerinin, uluslararası hukukun ilkelerine açık bir aykırılık teşkil ettiği belirtildi.