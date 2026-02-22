Davutoğlu: İslâm ülkelerinde adalet yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin de içinde bulunduğu İslâm ülkelerinin gelir adaletinin en bozuk olduğu, şeffaflığın olmadığı, en çok uyuşturucu tüketilen, en çok bahis ve kumar oynanan bir coğrafya haline geldiğini ifade etti.

Davutoğlu konuyla ilgili olarak “Bütün bunların karşısında siyasî görüşlerimizi bir kenara koyarak, hep birlikte omuz omuza vermek ve en gür bir sesle önce siyasîler olarak kendimiz topluma güzel örnek olmak, sonra ülke olarak kendimiz İslâm âlemine güzel örnek olmak, sonra da İslâm âleminin insanlığa güzel bir örnek olması için çaba sarfetmeliyiz. Allah, Müslümanların emin olarak görüldüğü, Müslümanların vicdanlı, ahlaklı olarak görüldüğü, İslâm âleminin bir örneklik teşkil ettiği günleri görmeyi bize nasip eylesin” ifadesini kullandı. İstanbul - Anka

